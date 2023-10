Horoskop dzienny – 14 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, sobota 14.10.2023

Zodiakalne Byki na pewno miały jakiś plan na życie. Jeśli się powiódł, to dobrze, ale jeśli nie wszystko poszło po ich myśli, to istnieje zagrożenie, że przesadnie skupiają się teraz na myśleniu o porażce. To błąd. Wolną sobotę powinny poświęcić na wykonanie prawdziwego rachunku zysków i strat. Wtedy dostrzegą, jak długą drogę już pokonały i jak wiele osiągnęły. Zadziała to jak balsam na ich dusze.