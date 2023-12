Horoskop dzienny – 15 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, piątek 15.12.2023

Szef okaże się dzisiaj wyjątkowo przyjaźnie nastawiony do Raka, który może mieć pewne przejściowe problemy osobiste. Jeśli musi wyjść wcześniej, nie powinien bać się o to poprosić. Osoby urodzone w tym znaku cieszą się opinią dobrych pracowników, więc nic im nie grozi, nawet jeśli ten jeden raz się nie popiszą. W domu czekają na Raka kolejne zadania: komuś trzeba będzie pomóc, a kogoś innego ustawić do pionu.