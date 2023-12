Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Dziewięciu na liście

Mateusz to solidna firma, można mu zaufać, bo nie ma we krwi skłonności do kłamstwa ani kombinowania. Przy boku kogoś takiego można naprawdę odpocząć, bo zawsze myśli dokładnie to, co mówi, niczego nie ukrywa, jest szczery i otwarty. W roli męża chętnie przejmuje stery, to fakt, ale swojej kobiecie przychyli nieba, aby czuła się jak księżniczka. Mateusze zapewniają też materialne bezpieczeństwo.