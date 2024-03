Horoskop dzienny – 2 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, sobota 2.03.2024

Osoby urodzone w znaku Ryb spędzą sobotę aktywnie. Niespodziewane zdarzenie losowe sprawi, że będą w piątek komuś bardzo do szczęścia potrzebne, co nie do końca przypadnie im do gustu. Będzie nerwowo, nieco stresująco, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończy. Ryby zrobią to, co do nich należy, a w trakcie nauczą się, jak bardzo ważne jest mieć kogoś, na kim można polegać.