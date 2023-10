Horoskop dzienny – 2 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, poniedziałek 2.10.2023

Koziorożce powinny skupić się na tym, co mają do zrobienia, aby zbyt wiele nie myśleć. Możliwe, że nachodzą ich od pewnego czasu ponure refleksje na temat punktu życia, w którym się teraz znajdują. Nie ma się jednak czym martwić, wkrótce będzie lepiej. Jednak aby sytuacja Koziorożców naprawdę się zmieniła, muszą same w to uwierzyć, jak również zacząć działać systematycznie. Nie ma nic za darmo.