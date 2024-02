Horoskop dzienny – 26 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 26.02.2024

Zodiakalne Byki mogą wykazywać w poniedziałek skłonność do nieprzemyślanych działań. Poczują wysoką chęć, aby w jakiejś dziedzinie życia pójść na skróty, a to zwykle źle się kończy. Po południu do Byka dotrą pewne wieści – mniej lub bardziej niepokojące – które w efekcie przysłonią resztę tego dnia. Być może trzeba będzie na nie w jakiś sposób zareagować i pilnie coś zrobić.