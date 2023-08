Horoskop dzienny – 29 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 29.08.2023

We wtorek Byk skupi się na pracy… I to tyle. Dzisiaj w zasadzie nic więcej go nie czeka, ten wtorek nie będzie się specjalnie różnił od innych dni, co powinno ucieszyć przedstawicieli tego znaku zodiaku. Nie lubią chaosu ani zmiany planów, wolą, gdy wszystko wokół nich przebiega w przewidywalny sposób. Tego dnia raczej się nie zawiodą, choć nadmiar obowiązków do wykonania może ich przemęczyć.