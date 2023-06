Imiona ludzi sukcesu. Oni potrafią zarabiać pieniądze

Ale to nie wszystko! Bożeny potrafią wykorzystywać swój talent do nawiązywania relacji w życiu zawodowym. Wiedzą, z kim się warto zaprzyjaźnić i do kogo uśmiechnąć, aby ścieżka zawodowa układała się pod ich nogami niczym czerwony dywan. Osoby obdarowane tym imieniem mają też niesamowitą smykałkę do cyfr, tabelek i dokumentacji. Dzięki temu są niezwykle cenione w każdej instytucji czy korporacji.