Horoskop dzienny – 3 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, środa 3.05.2023

Strzelec poczuje się nieco przytłoczony wszystkim, co się wokół niego dzieje. Owszem, jest osobiście odpowiedzialny za część tego zamieszania, jednak to wcale nie poprawia jego sytuacji. Przeciwnie, ponieważ nie potrafi szczerze przyznać się przed sobą do odpowiedzialności za niektóre zdarzenia, jest mu ciężej się z nimi uporać. Jeśli się z tym nie pogodzi, nigdy nie ruszy do przodu.