Horoskop dzienny – 4 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, sobota 4.11.2023

Wenus w opozycji do Neptuna może nieco namieszać w życiu Panny, która zwykle kieruje się rozumem. Dzisiaj z jakiegoś powodu postanowi to zmienić i posłuchać serca… Co nie okaże się dobrą decyzją. Ktoś wykorzysta jej naiwność i/lub dobrą wolę do swoich celów. Może nie będzie to przyjemne doświadczenie, ale jednak ważne. Dzięki temu Panna spojrzy inaczej na pewne sprawy.