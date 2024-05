Horoskop dzienny – 7 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Baran ma sporo na głowie i tym razem nie pomoże mu uciekanie od problemów – trzeba się z nimi odważnie zmierzyć. Jeśli już kompletnie nie wie, w co najpierw powinien włożyć ręce, niech zrobi listę i zacznie się zajmować jednym – tym najpilniejszym! – problemem jednocześnie. Chwytając wiele srok za ogon, niczego nie zdoła rozwiązać, tylko jeszcze bardziej się w tym wszystkim pogubi.

Byk – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Słońce w sekstylu z Saturnem skłoni Byka do większego wysiłku. Jego podejście do obowiązków będzie we wtorek godne pochwały. Nie pozwoli, aby cokolwiek go rozpraszało, tylko ostro zabierze się do pracy. Tej niezwykłej etyki pracy wiele znaków zodiaku będzie mogło mu pozazdrościć, zwłaszcza ci, którzy mają największe zaległości. Byk musi uważać, aby nie zrzucili na niego swoich zadań.

Bliźnięta – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Wtorek może nie być zbyt łaskawy dla Bliźniąt, które będą zbyt pewne siebie. W takim nastroju staną się oporne na jakiekolwiek uwagi ze strony współpracowników, nie zdołają też dostrzec swoich własnych błędów. Powinny też w końcu zdać sobie sprawę z faktu, że nie wszyscy im dobrze życzą, a nawet więcej – chętnie zobaczą upadek zarozumiałych Bliźniąt. Z tego powodu lepiej nie przeciągać struny.

Rak – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

W życiu Raka mogą pojawić się zawistni ludzie, którzy źle mu życzą – potrafią to jednak dobrze ukrywać, próbując jednocześnie podstępem zdobyć i wykorzystać jego zaufanie. Musi stać się od teraz bardzo ostrożny i nie zdradzać swoich sekretów tym osobom, których nie zna zbyt dobrze. Lepiej trzymać język za zębami, niż zdradzić zbyt wiele komuś, kto absolutnie na to nie zasługuje.

Lew – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Słońce w sekstylu z Saturnem zaświeci we wtorek dla Lwa, który dzięki temu zrozumie, gdzie do tej pory popełniał błędy i dlaczego przez tak długi czas nie mógł ruszyć do przodu. Teraz wszystko będzie inaczej. Osoby urodzone w ognistym znaku zdołają same naprostować swoje splątane ścieżki. A na samym końcu tej drogi już czekać będzie bliska i bardzo wyrozumiała osoba… Idealna nagroda.

Panna – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Panny mogą działać odważnie. Słońce w sekstylu z Saturnem sprawi, że każde ich przedsięwzięcie zakończy się olbrzymim sukcesem. We wtorek pojawi się poważna oferta, którą warto rozważyć. Nawet jeśli nie przyniesie zysku od razu, to zapowiada się dobrze na najbliższą przyszłość. Opłaca się też słuchać dobrych rad osób, które dobrze Pannie życzą i stale (nie od święta) interesują się jej losem.

Waga – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Ambitne Wagi mają teraz szansę się pozytywnie wyróżnić. Pomoże im Słońce w sekstylu z Saturnem, które zachęca do odważnych działań na gruncie zawodowych. Wypoczęte po długim majowym weekendzie osoby mogą zabłysną błyskotliwymi pomysłami. Nie powinny zatrzymywać ich dla siebie, tylko chętnie się nimi dzielić. Może w ten sposób zapracują na awans w strukturze lub godziwą podwyżkę.

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Wtorek warto rozpocząć na spokojnie, aby już na wstępie za bardzo się nie zniechęcić. Na pewno pomoże wypita na rozbieg kawa albo słodka bułka z ulubionej piekarni. Skorpionom być może brakuje takiego codziennego dopieszczenia. Drobiazgów, które mają wielką siłę, bo mogą wiele zmienić. Jeśli Skorpiony odpowiednio zaczną dzień, łatwiej będzie im wdrożyć się w obowiązki, które ostatnio stały się powtarzalne i nużące.

Strzelec – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Słońce w sekstylu z Saturnem zachęca, aby we wtorek nieco się popisać – wiedzą, zdolnościami, umiejętnościami. Znaleźć przestrzeń, aby wtrącić swoje przemądrzałe trzy grosze. Przełożeni docenią nie tylko talent Strzelca, ale również jego przebojowość i charyzmę. Przecież to też się w życiu liczy – siła przebicia, która może zaprowadzić przedstawicieli tego znaku bardzo daleko.

Koziorożec – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Koziorożcom nie bardzo odpowiada sytuacja, w której od pewnego czasu się znajdują. Niekoniecznie musi mieć podłoże służbowe, a jednak sprawia, że czują się bardzo niekomfortowo w miejscu pracy. Trzeba postarać się jakoś temu zaradzić, nawet jeśli pewne słowa zostały wypowiedziane i teraz nie ma jak się wycofać. Nie ma innego wyjścia, jak tylko starać się uratować własną skórę.

Wodnik – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Wodnik może liczyć nie tylko na dobry wtorek, ale i cały nadchodzący tydzień. Bardzo możliwe, że właśnie zakończył ważny projekt, którym kupi sobie trochę wolnego czasu (odpoczynek po długotrwałym wysiłku jest ważny). Powinien skupić się na pełnej regeneracji sił. Nawet jeśli ma jakieś zmartwienia, powinien je odłożyć na później. Trzeba umieć korzystać z życia i cieszyć się chwilą.

Ryby – horoskop dzienny, wtorek 7.05.2024

Wtorek u Ryb okaże się wyjątkowo spokojny. Uda im się zrealizować jakiś zamierzony cel, więc teraz postanowią nieco zwolnić obroty i odpocząć. Nie powinny jednak zaniedbywać swoich obowiązków, ponieważ ktoś bardzo uważnie obserwuje osoby urodzone w tym znaku i tylko czeka na ich pierwszy poważny błąd. Trzeba się pilnować, żeby pod żadnym pozorem nie dać mu broni do ręki.