Porzucą cię bez słowa. Zodiakalni mistrzowie ghostingu

Powodów, dla których ktoś decyduje się na ghosting, jest wiele. Może to być to brak zainteresowania, strach przed odrzuceniem, nowa znajomość czy która staje się priorytetem. Ghosting to wyjątkowo niezdrowy sposób rozwiązywania problemów w relacjach. Rani, niszczy i nie pozostawia miejsca na reakcję. Oto pięć znaków zodiaku, które stosują go nagminnie.