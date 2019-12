WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Horoskop dzienny na piątek 20 grudnia. Zobacz, co zaplanowały dziś gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek 20 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości i czy tego dnia gwiazdy obdarzą cię pomyślnością. Baran

Możesz mieć poczucie zatrzymania się postępów, w działaniach, które będziesz podejmować. Prócz tego, możesz czuć się również zniechęcony oraz zmęczony sprawami bliskich Ci osób. Zaakceptuj pomoc od innych osób I usuń zbędne aktywności z Twojego harmonogramu działań. *Byk *

Będzie to dzień, w którym ponownie ocenisz i ewentualnie przewartościujesz swoje dokonania, jeśli będziesz uważać to za konieczne. Musisz uzbroić się w cierpliwość i spokojnie zaplanować swoje dalsze kroki. Nie spiesz się i nie okazuj zniecierpliwienia. Spójrz na postęp z szerszej perspektywy. Bliźnięta

Dzisiejszy dzień pokaże Ci, że jesteś znacznie silniejszy niż Ci się wydaje. Nikt nie będzie w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. Wykorzystaj więc ten czas na wykonanie skomplikowanych i poważnych prac. Postrzegaj wzywania jako możliwości do nauki. Rak

Spodziewaj się pozytywnych emocji takich jak radość, szczęście i przyjemność. Zrealizujesz wszystkie swoje plany. Możesz także otrzymać prezent od ukochanej osoby lub wpaść w sidła miłości. Skorzystaj z obiecującej propozycji. Lew

Dzisiejszy dzień będzie tym, w którym trafisz co celu. Stwórz szczegółowy plan dotyczący tego jak masz zamiar dalej postępować. Będzie to dzień pełen energii, dobry na to, aby doprowadzić rzeczy do porządku, a także wyjaśnić przeszłe sprawy. Przeanalizuj i sprawdź czy bliskie Ci osoby nie wybijają Cię ze stanu gotowości do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów. Panna

Prawdopodobnie unikać będziesz aktywności i skupisz się na własnych przeżyciach wewnętrznych w celu dokonania życiowego bilansu. Dostrzeżesz korzyści z czasu spędzonego w samotności. Bądź ostrożny i uważny. Przed podjęciem ważnej decyzji spokojnie się zastanów. Pamiętaj też, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy byciem samym a byciem samotnym. Waga

Nowe możliwości dotyczące kariery, które się przed Tobą pojawią wymagać będą uczciwości i odpowiedzialności. Możesz zostać poproszony o pomoc, lub sam skorzystać ze wsparcia drugiego człowieka. Będziesz miał okazję do tego, aby stworzyć komuś jakieś możliwości lub udzielić wsparcia. Skorpion

Ciesz się dzisiejszym dniem i czerp radość z tego, co daje życie oraz świat. Kreatywność i ciężka praca przyniosą Ci wspaniałe rezultaty. Przygotuj się na twórcze pomysły oraz pamiętaj, że każde rozpoczęte działanie ma duże szanse powodzenia. Zatroszcz się o swoje ciało, stosuj wszystko co sprawi, że poczujesz się przepełniony pozytywną energią. Strzelec

Zapowiada się dość trudny dzień. Wiele Twoich uczuć może mieć swoje podłoże w niepokoju i nie będą one oparte na rzeczywistości. Prawdopodobnie będziesz musiał się z kimś lub z czymś skonfrontować. Kwestie materialne mogą Cię bardzo absorbować Wszystko czego pragniesz, możesz osiągnąć wkraczając na duchową ścieżkę. *Koziorożec *

W dniu dzisiejszym wykaż się umiejętnością dokonywania klarownych wyborów. Pozbądź się nieśmiałości i przestań być zależnym od kogoś lub czegoś. Kieruj się intuicją i nie obawiaj się odrzucić tego, co nie pasuje do Twoich standardów. Nie trać z pola widzenia humoru kryjącego się w życiu. Wodnik

Wszystko toczyć się będzie własnym trybem. Nie zapominaj o realizacji długoterminowych planów i z rozmysłem oraz konsekwentnie realizuj to co wcześniej zostało zaplanowane. Nie zapominaj o radości, którą zapewnia Ci spędzanie czasu z innymi ludźmi. Ryby

Zapowiada się dzień pełen podsumowań, dzień w którym być może będziesz musiał się pożegnać z kimś lub z czymś. Możesz czuć smutek spowodowany tym co przeminęło. Prawdopodobnie staniesz przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji i zakończenia niezdrowych relacji. Nie pal za sobą mostów, gdyż okoliczności w jakich funkcjonujesz, ulegną z czasem poprawie.