Genialny patent na hortensje. Będą kwitły do późnej jesieni

Hortensja bukietowa to gatunek rośliny z rodziny hortensjowatych. Naturalnie występuje na terenie Chin i Japonii, a także w azjatyckiej części Rosji. Kwitnie od czerwca do października. Wszystko zależy jednak od sposobu jej pielęgnacji. Jak dbać o hortensję, aby cieszyła oko jak najdłużej? Poznaj sposób doświadczonego ogrodnika.

Hortensje zdobią wiele ogrodów i przestrzeni miejskich. W okresie kwitnienia na krzewie pojawiają się bujne kwiatostany. Ich kolor różni się od siebie w zależności od gatunku. Do najpopularniejszych odmian zalicza się "Grandiflorę","Limelight" czy "Fire Light".

Jak dbać o hortensję? Zapewnij jej odpowiednie stanowisko. Roślina najlepiej czuje się w umiarkowanie słonecznym, osłoniętym od wiatru miejscu. Nie zapomnij o dobrej ziemi. Powinna być próchnicza, żyzna, gliniasta i przepuszczalna , o lekki kwaśnym pH. Podlewaj ją co najmniej dwa razy w tygodniu, uważając na to, aby jej nie przelać. W trakcie upałów zwiększ częstotliwość podlewania.

Wiosną, tuż przed okresem kwitnienia hortensję należy przyciąć. Zabieg nie tylko wzmocni pędy, ale też pobudzi roślinę do intensywnego wzrostu. Zacznij od usunięcia zwiędłych kwiatostanów, a następnie skróć pędy o 10 cm.

Jeśli chcesz, aby hortensja uginała się pod kwiatami jeszcze późną jesienią, przygotuj tę prostą, domową odżywkę. Obfituje w składniki takie jak potas, fosfor czy azot. Potrzebujesz 100 g drożdży piekarskich, 1 pełnej szklanki cukru oraz 10 l letniej wody. Zacznij od roztarcia drożdży z cukrem. Odstaw je na dwa godziny. Po tym czasie dodaj je do 10 litrów wody i dokładnie wymieszaj całość. Tak przygotowaną mieszankę połóż w ciemne i chłodne miejsce na tydzień. Po tygodniu nawóz jest gotowy do użycia.

Przed użyciem nawóz należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10. Stosuj go od czerwca aż do drugiej połowy września. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie, a hortensja będzie zachwycać jeszcze w październiku.

