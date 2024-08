Wlej pod wrzosy, a będą kwitły całą jesień. Wystarczy kilka kropel

Wrzosy to nie tylko ozdoba wielu ogrodów, ale również oznaka nadejścia chłodniejszych dni. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto poznać sekrety odpowiedniej pielęgnacji, a przede wszystkim właściwego podlewania.

Choć wrzosy są roślinami odpornymi na suszę, nie oznacza to, że można całkowicie zaniedbać ich podlewania. W szczególności młode sadzonki wrzosów potrzebują regularnego nawodnienia, zwłaszcza w okresie upałów. Kluczowym elementem jest tutaj umiarkowanie – wrzosy nie lubią zastoju wody . Nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia korzeni i chorób grzybowych, dlatego bardzo ważne jest, aby podłoże, w którym rosną, było dobrze zdrenowane.

W zależności od pory roku, wrzosy wymagają różnej pielęgnacji. Wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji, warto przyciąć pędy wrzosów, co stymuluje obfite kwitnienie w kolejnym sezonie. W tym okresie podlewanie jest mniej istotne, ponieważ gleba zwykle jest jeszcze wilgotna po zimowych opadach.

Aby przygotować taką mieszankę, wystarczy dodać kilka kropel soku z cytryny do litra deszczówki i dobrze wymieszać. Tak przygotowaną wodą należy regularnie podlewać wrzosy, szczególnie tuż po posadzeniu, aby zapewnić im odpowiednie warunki do zakorzenienia i wzrostu.

