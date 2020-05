Hot16challenge2. Krystyna Czubówna rapuje. "Nikt nie prosił, każdy potrzebował"

Czubównę do wyzwania, którego celem jest finansowe wsparcie lekarzy walczących z koronawirusem, nominował CeZik. Rapowanie w jej wykonaniu to miód dla uszu. W charakterystyczny sposób pani Krystyna zaczyna tak:

"Każdy rapuje, bo cel to uświęca. Jestem lektorką, czytam o zwierzętach.

To nie jest ma bajka, to nie te klimaty. Nie szukam poklasku ani aprobaty.

Zostawmy podziały, to nie polityka. Tą zrzutką, tym rapem wspomóżmy medyka."