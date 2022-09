(Ideal)na skóra po wakacjach. Poznaj nasze patenty!

Gładka cera bez zmarszczek i przebarwień to marzenie każdej z nas. Jednak nie idzie ono w parze z opalenizną, która jest równie pożądana. Po letnich miesiącach spędzonych w słońcu, powinnyśmy zadbać o odbudowę skóry. Coraz więcej mówi się o medycynie regeneracyjnej, której celem jest poprawa jędrności, nawilżenia i kolorytu. To rodzaj zabiegów z pogranicza estetyki i pielęgnacji – dotyk piękna przywracający młodość bez zmiany rysów twarzy. Co to oznacza? Uderzamy w obszary, które są problematyczne, np. naczynka na policzkach. Albo sięgamy po urządzenia mające pobudzić produkcję kolagenu i elastyny. Oto lista zabiegów, które śmiało możemy wykonać po wakacjach.