Idealna figura. Czy rzeczywiście taka istnieje? Odpowiedź może Cię bardzo zaskoczyć

Wiele osób, szczególnie kobiet zastanawia się czy istnieje coś takiego jak idealna figura. Na przestrzeni wieków kanon piękna wielokrotnie się zmieniał, co po części łączy się także z kobiecą sylwetką. Przez media został wykreowany fałszywy obraz wychudzonej modelki, stawiany przez niektóre osoby za wzór piękna. Nie daj sobie wmówić, że idealna figura to ta prezentowana na wybiegu.

Idealna figura – określenie może być zinterpretowane przez każdą osobę zupełnie inaczej i to jest najpiękniejsze. Niestety wiele kobiet popada w kompleksy, gdy zauważają one zdjęcia szczupłych modelek w kolorowych magazynach. Pamiętaj, że idealna figura to taka, która wygląda na zdrową i kobiecą.

Idealna figura, czyli jaka?

Pytanie dotyczące idealnej figury regularnie powraca w wielu popularnych sondażach czy ankietach. Jak się okazuje, wyniki wskazują na to, że idealna kobieca figura to taka, która jest symetryczna, ale nieprzesadnie chuda. Kobiety o figurze klepsydry z wyraźnym wcięciem w talii okazują się najbardziej atrakcyjne, lecz nie oznacza to wyłączności. Bardzo często ideał piękna w krajach latynoamerykańskich oznacza kobietę o pełniejszych kształtach, natomiast w Europie dominuje obraz kobiety proporcjonalnie zbudowanej. Co to oznacza w praktyce?

Idealna figura – jak wygląda kobieca sylwetka?

Częstym mitem jest stwierdzenie, że idealna kobieca figura prezentowana jest przez modelki. Nie zwracaj na to uwagi, ponieważ w większości przypadków takie sylwetki zmagają się z widoczną niedowagą, która jest bardzo niebezpieczna dla ogólnego zdrowia. Jak się okazuje, idealna figura powinna być wysportowana, ale bez wyeksponowanych mięśni, natomiast nie ma nic złego w drobnej nadwadze, o ile nie zaburza naturalnej sylwetki. Analogicznie można powiedzieć o nadmiernym wychudzeniu. Szersze biodra czy pełniejsze piersi (niekoniecznie duże) są kolejnymi kobiecymi atrybutami, które podświadomie kojarzą się ze zdrowiem i płodnością.

Idealna figura – zmienny kanon piękna

Oczywiście podążanie za wszelkimi sondażami publikowanymi w ramach odpowiedzi na pytanie o idealną sylwetkę właściwie mija się z celem. Warto jednak pamiętać, że mocno wychudzone modelki muszą mieć tzw. "uniwersalną" figurę, aby mogły się zmieścić w prezentowanych na wybiegu ubraniach. Najważniejsze jest zachowanie umiaru oraz zdrowego rozsądku w dążeniu do idealnej figury, bo ta jest zależna od nas samych. Kanony piękna to potwierdzają, więc nie warto porównywać się do wypaczonego "ideału" prezentowanego przez media.

