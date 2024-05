Idealna na komunię. Gwiazdy szaleją na jej punkcie

To jasna spódnica o długości midi , która sprawdzi się w szafie miłośniczki klasyki, fanki nowoczesności, niepoprawnej romantyczki i retromaniaczki. To także świetna alternatywa dla sukienki na komunię, którą po ceremonii w kościele można wystylizować na dziesiątki różnych sposobów.

Kasia Tusk wystylizowała ją w swoim ulubionym minimalistycznym nurcie. Ale jasna spódnica bieliźniana to również doskonały pomysł stylizacji na komunię. Wystarczy zarzucić na ramiona marynarkę , która doda jedwabnej spódnicy formalnego wydźwięku.

Minimalistyczną tubę w białym kolorze wybrała Julia Wieniawa . Artystka postawiła na model z lnu, który ma w sobie wakacyjny luz. Ale sam krój spódnicy doskonale sprawdziłby się także w komunijnych okolicznościach. Prosty fason o długości midi stworzy smart-casualowy zestaw z przeskalowaną koszulą z kołnierzykiem i mokasynami, a także dziewczęcy look z kaszmirowym swetrem z bufkami oraz balerinami.

Szerokie spódnice z koła, plisowane i rozkloszowane obecnie przeżywają prawdziwe oblężenie. Ten sam model sprawdzi się jako element stylizacji na komunię, do pracy czy festiwal. Moda użytkowa uwielbia wielofunkcyjność, a ta spódnica ma zdecydowanie wiele do zaoferowania.

Sukienka poszła w odstawkę. Strój Kalickiej to hit na komunię

