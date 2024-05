Sukienka poszła w odstawkę. Strój Kalickiej to hit na komunię

Co włożyć na komunię? W tym sezonie sukienki w kwiaty będą miały poważną konkurencję ze strony garniturów , które są eleganckie, modne i ponadczasowe. Komplet w stylu Olgi Kalickiej to inwestycja na długie lata. Aktorka pojawiła się w białym garniturze na evencie marki Ariel. Zobacz, jak wystylizowała zestaw, który lada moment będzie przeżywał prawdziwe oblężenie w garderobie kobiet.

Biel to także kolor, który fantastycznie rozświetla twarz. Skóra wydaje się promienna, a tęczówka oka podkreślona. Olga Kalicka dodatkowo sięgnęła po złotą biżuterię. W tym kolczyki w stylu vintage oraz łańcuszek z koralikami i zawieszką. Tym sposobem przełamała elegancki charakter garnituru, personalizując stylizację i nadając jej "indywidualny szlif".

Co więcej, Olga Kalicka na bok odstawiła koszulę z kołnierzykiem, która dawniej była wręcz integralną częścią garnituru . Także T-shirt, który przez długi czas uchodził za najlepszego "kumpla" marynarki, poszedł w odstawkę.

Także Edyta Herbuś przyszła na event marki Ariel w komplecie składającym się z kamizelki i szerokich spodni. Zaprezentowane ubranie w łagodnym odcieniu różu to również doskonała alternatywa na komunię, która zmienia się jak kameleon w obliczu dodatków . W stylizacji Edyty Herbuś klasyczny komplet zyskał śródziemnomorski i wakacyjny charakter za sprawą plecionej torebki z długimi frędzlami oraz naszyjnika z motywem muszli.

