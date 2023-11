Idealne buty na przejściową porę roku dla całej rodziny

Czy trekkingowa estetyka może sprawdzić się w modzie miejskiej? Oczywiście! Tym bardziej obecnie, kiedy masywne, ciężkie podeszwy są jednym z trendów, a wygoda stawiana jest ponad niepraktyczną elegancję. Kolekcja Hobbycore jest najlepszym przykładem na to, że to, co jest praktyczne, może być także ładne. Pomyślano w niej także o detalach – cholewki niektórych butów mają wykończenie w stylu baranka, a sznurówki nawiązują do wyglądu lin wspinaczkowych. Cała kolekcja utrzymana jest w ciepłej kolorystyce nawiązującej do przejściowej pory roku – dużo w niej brązów, beży, ciemnej zieleni. Jej pięknym uzupełnieniem są torby. Poręczne, wygodne, na lata. Bardzo ciekawym modelem jest większa torba typu worek, którą można łatwo przekształcić w plecak. Na jesienne rodzinne spacery nada się mała torebka z szerokim paskiem i dużą liczbą kieszeni i przegródek mieszczących najpotrzebniejsze rzeczy. Kolorystyka i materiały toreb nawiązują do butów, dzięki czemu tworzą idealną, uzupełniającą się całość. Praktyczną i ładną. Idealną na jesień.