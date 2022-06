Idealne buty na wakacje? Sandały męskie! Sprawdź, jak wybrać najlepszy model

Sandały męskie – hit czy kit?

Sandały męskie mają dość skomplikowaną historię. Jeszcze do niedawna kojarzyły się ze starszymi turystami, którzy chętnie nosili masywne modele w duecie ze skarpetkami. Istnieją spore szanse, że przynajmniej kilka razy w życiu widziałeś takie połączenie w trakcie wypoczynku w nadmorskim kurorcie, przez co zniechęciłeś się do noszenia sandałów. Na szczęście czasy się zmieniają, a topowi projektanci oferują wygodne i stylowe buty na lato, które zostały pokochane przez modnych mężczyzn na całym świecie.