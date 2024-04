Buty w stylu Mołek to hit na wesele. Biją na głowę klasyczne szpilki

Czarne sandałki w stylu Krupińskiej

Idealnym rozwiązaniem są czarne sandałki na szpilce lub słupku. Są eleganckie i pasują do każdej kreacji. Sprawdzą się zarówno do sukienki, jak i do kombinezonu czy garnituru, które coraz częściej wybieramy na wesela. Paulina Krupińska ma w swojej szafie minimalistyczne, czarne sandałki na szpilkach, które włożyła do wzorzystej sukienki z paskiem w talii.