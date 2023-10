Idealne podkłady na jesień. Kryją, nawilżają i chronią przed promieniowaniem UV

Potrzeby naszej skóry zmieniają się wraz z porami roku. Dotyczy to także makijażu. Podkłady, fluidy i kremy BB o lekkich konsystencjach doskonale zdają egzamin w gorące dni, jednak jesienią skóra potrzebuje bogatszych formuł o szerszym zakresie działania. Niższe temperatury sprzyjają odwodnieniu i wysuszeniu cery, dlatego tak ważne jest, żeby makijaż nie tylko krył i upiększał cerę, ale także dobrze ją nawilżał i odżywiał. Nie zapominajmy też o słońcu. Promienie UV oddziałują na skórę przez cały rok – nie tylko latem. Filtry UV w podkładach to dodatkowe zabezpieczenie przed ich szkodliwym działaniem. A jeżeli Twoja skóra w chłodne dni ma skłonności do wyprysków i stanów zapalnych, możesz śmiało sięgnąć po podkład o pełnym kryciu, który bez trudu poradzi sobie ze wszystkimi niedoskonałościami. Nie wiesz, jaki produkt do makijażu wybrać na jesień? Te trzy podkłady skradły nasze serca. Poniżej wyjaśniamy, jak działają i dlaczego warto im zaufać.