Idealny styl na jesień. Jak ubierają się "koniary"?

Tajniki mody jeździeckiej – okrycia wierzchnie i dodatki

Skoro znamy już bazę, to powiedzmy sobie co nieco o okryciach wierzchnich. Kobiety pasjonujące się jazdą konną są zazwyczaj niezwykle eleganckie. Stąd nie dziwi ich zamiłowanie do marynarek. Lecz w tym przypadku popularne trendy nie mają zastosowania, dlatego zapominamy o fasonach oversize. Wśród "koniar" królują bowiem marynarki taliowane.