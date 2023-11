Robią cuda z sylwetką. Tylko spójrzcie na spodnie Wieniawy

Kiedy ponad 10 lat temu hipsterzy zarazili nas miłością do nogawek kurczowo trzymających się nóg, nikt nie przypuszczał, że spodnie culottes będą w stanie zdeklasować rurki. Co więcej, nikt poza ekspertami mody nie wiedział, co owe "kuloty" właściwie znaczą. Ale moda bywa przewrotna, a szerokie nogawki do kostek okazały się nie tylko chwilowym trendem zaczerpniętym z francuskiego dworu.