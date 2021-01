Iga Krefft pokazała najnowszy tatuaż. W sumie ma ich już osiemnaście

Najnowszy post odnosi się do tatuaży. Artystka jest ich wielką fanką i ma ich już osiemnaście. "Każdy z nich jest dla mnie bardzo ważny i wyjątkowy. Marzyłam o tatuażach od dziecka i zawsze chciałam mieć różne, obrazki, słowa, które będą dla mnie pamiątkami" - wyjaśniła.

Iga Krefft pokazała swój najnowszy tatuaż i wyjaśniła jego znaczenie. Jest to cytat w języku włoskim pochodzący z filmu, który tatuażysta uwiecznił drobną czcionką na jej plecach. Aby go zaprezentować, artystka musiała założyć sukienkę odsłaniającą całe plecy.

"Podchodzę do niego gotowa go pożreć, ale czuje zapach, którego nigdy wcześniej nie czuł, który go blokuje. Zapach dobrego człowieka" - brzmi cytat przetłumaczony na język polski.