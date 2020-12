Iga Wyrwał w nowej odsłonie. Modelka nabrała kobiecych kształtów

Iga Wyrwała to polska aktorka i modelka, która swoją karierę rozpoczęła już jako nastolatka. W wieku 17 lat, wyjechała do Wielkiej Brytanii. Będąc tam rozesłała swoje portfolio. Szybko zaczęły do niej spływać liczne propozycje pracy. Młoda Polka szybko wybiła się w branży i nie mogła narzekać na brak propozycji reklamowych. Ze względu na swoją urodę, blond włosy i kobiece kształty stała się ulubienicą mężczyzn. Pozowała kilkukrotnie dla "Playboya" oraz "Daily star" . Nie tylko w angielskim ale też w amerykańskim "Playboyu" opublikowano kilka sesji zdjęciowych z jej udziałem. Dwa razy pojawiła się na okładce polskiego miesięcznika "CKM". W tamtym czasie regularnie i wielokrotnie pojawiała się w zestawieniach na najseksowniejsze kobiety świata.