Iga Wyrwał zmieniła wizerunek. Metamorfoza gwiazdy jest spektakularna

Iga Wyrwał weszła z impetem do rodzimego show-biznesu. Przyjechała do Polski po udanym debiucie w Wielkiej Brytanii i od razy zyskała status celebrytki. Na Wyspach zasłynęła, jako fotomodelka. W kraju nad Wisłą pojawiła się między innymi w "Tańcu z Gwiazdami". Po niekoniecznie udanych występach w TVN zniknęła na kilka lat, aby pojawić się odmieniona, z krótkimi włosami i odchudzona o 30 kilo. Później znów słuch po niej zaginął. Wróciła do Anglii i tam wiedzie spokojne życie.