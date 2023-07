Igę Świątek wspiera wyjątkowa osoba. Podczas meczu była na widowni

To Agata zaraziła Igę pasją do tenisa

Agata i Iga, mimo że mają różne zawody, na co dzień utrzymują bardzo dobre relacje. To właśnie siostra znanej tenisistki jako pierwsza zainteresowała się tenisem. Początkowo Iga okazywała się być słabszą zawodniczką niż Agata, to jednak dawało jej większą motywację, aby ćwiczyć jeszcze więcej i być jeszcze lepszą. Z czasem Agata zdecydowała się zrezygnować z grania.