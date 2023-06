Pokazała, że zna się na modzie. Mistrzowska stylizacja Igi Świątek

Cztery elementy stworzyły perfekcyjną całość

Jeśli myślicie, że Iga Świątek włożyła do tej eleganckiej stylizacji buty na obcasach, to jesteście w błędzie. Tenisistka ponad wszystko ceni sobie komfort i wygodę, dlatego też wskoczyła w białe obuwie sportowe i tym samym spójnie zamknęła outfit. Jedynym dodatkiem był zegarek z różowego złota, który perfekcyjnie pasował do całości. Iga Świątek zdała egzamin z mody na szóstkę.