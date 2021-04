Ile Anna Czartoryska przez rok wydała na ubrania? Kwota zaskakuje

Przemysł odzieżowy jest drugi po przemyśle paliwowym najbardziej szkodliwym dla środowiska. Ekologia i dbanie o naszą planetę jest niezwykle ważne dla aktorki, więc ograniczenie zakupów do minimum przez okrągły rok było dla niej naturalnym ruchem. Oprócz tego Anna Czartoryska-Niemczycka interesuje się ruchem zero waste i minimalizmem.

Co dalej?

Aktorka znana z seriali takich jak "Usta-Usta" czy "Dom nad rozlewiskiem" nie chce zaprzepaścić swojego sukcesu. Po roku bez kupowania nowych ubrań, zmieniła swoje podejście do mody.

- Jestem zdecydowana, żeby kupować z drugiej ręki i korzystać z ofert marek bardziej etycznych. Chciałabym, żeby były to rzeczy szyte w Polsce, jak najmniej obciążające środowisko. (...) Jeśli będę coś kupować, chciałabym, żeby były to zakupy mniej impulsywne. Do mojej szafy będę wkładać ubrania dobre jakościowo, uniwersalne. Takie, które nie wyjdą z mody po dwóch miesiącach czy jednym sezonie - mówiła niedawno w wywiadzie dla WP Kobieta.