Halina Miroszowa wiele przeszła. Była prawdziwą legendą telewizji

Halina Miroszowa służbowo trafiła z radia do telewizji w 1959 roku. Co prawda nie wiadomo, dlaczego władze zadecydowały o jej przeniesieniu, ale jej działalność w telewizji trwała nieprzerwanie do 2003 roku. Sama Miroszowa przez pewien czas traktowała telewizję za niepoważną instytucję.