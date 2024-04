Ile dać do koperty na wesele w 2024 r.? Kwota robi wrażenie

Sezon ślubny tuż-tuż. Coraz popularniejszą formą prezentu są pieniądze. Ile wypada włożyć do koperty w 2024 roku? Zapytaliśmy o to mieszkańców Białegostoku. Ponieważ koszt organizacji wesela jest coraz wyższy, bo wszystko drożeje, większość z nich wskazała kwotę ok. 1 tys. zł. - Czasy się zmieniły — podkreślił jeden z rozmówców. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że kwota powinna nie tylko pokryć cenę tzw. talerzyka, ale też pozwolić, by coś zostało młodej parze. Najniższa kwta, która padła wynosi 600 zł, a najwyższa - 1,5 tys. zł, ale "najlepiej z nawiązką".

