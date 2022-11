Ile można dorobić na emeryturze, żeby nie płacić podatku?

Dla emerytów możliwość dodatkowej pracy już w czasie pobierania świadczeń często jest jedyną możliwością na to, by godnie żyć. Seniorzy mogą liczyć jednak na szereg ulg, które ułatwiają im dorobienie do otrzymywanej emerytury. Od tego roku nie muszą oni płacić podatku dochodowego, jeśli kontynuują karierę zawodową. Ile w praktyce może zarobić emeryt i jakie warunki musi spełnić?