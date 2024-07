Ile powinien trwać seks? "50 proc. mężczyzn nie wytrzyma dłużej"

Seks jest ważnym elementem niemal każdej relacji. Warto o nim rozmawiać otwarcie, aby zrozumieć potrzeby partnera lub partnerki. Oczekiwania dotyczące długości stosunku mogą być różne. Wielu ludziom wydaje się, że im dłużej trwa zbliżenie, tym lepiej. Jednak nie zawsze jest to prawda.

Dr Maya zwraca uwagę, że mężczyźni są zazwyczaj w stanie utrzymać erekcję przez kilka minut, zanim dojdzie do wytrysku. Zauważa również, że z punktu widzenia ewolucji, szybki stosunek i wcześniejsza erekcja są korzystne, ponieważ w ten sposób sperma rozprzestrzenia się efektywniej.

Wielu mężczyzn obawia się przedwczesnego wytrysku. Jak podkreśla jednak autorka nagrania, jeśli dojdzie do niego w ciągu pięciu minut, jest to całkowicie normalne.

Dodała, że przedwczesny wytrysk to taki, który nie może być opóźniony ani kontrolowany. Wywoływać go mogą różne czynniki, w tym stres.

Badania na temat długości stosunku seksualnego prowadzono wielokrotnie. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2008 roku, najbardziej "pożądany" stosunek trwa od 7 do 13 minut. Warto jednak zauważyć, że czas ten nie obejmuje gry wstępnej.

Dane opublikowane w 2019 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia wskazują, że mężczyźni potrzebują średnio od 5 do 7 minut, aby osiągnąć orgazm. Rok później przeprowadzono kolejne badania, które wykazały, że kobiety najczęściej doświadczają orgazmu w 13 minucie stosunku.

Seksuolog: Przekonanie, że każdy zna się na seksie, to pułapka

