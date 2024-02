Ile powinna wynosić pensja, by zapewnić godne życie? Takie pytanie zadaliśmy Polakom w Białymstoku. Najniższa kwota, która padła to 3-4 tys. złotych, większość odpowiadających wskazywała jednak wypłatę w wysokości 10 tys. złotych. "Trzeba płacić kredyty, ewentualnie coś wynająć. Jakieś wakacje też by się przydały" czy "10 tysięcy bym chciała. Wtedy na wszystko bym miała" - odpowiadali.