Planowanie ślubu i wesela to ekscytujący czas, ale również taki, w którym przyszli małżonkowie muszą zmierzyć się z wieloma wydatkami. Zanim jeszcze rozpoczną się przygotowania do przyjęcia weselnego, para młoda musi zająć się wieloma formalnościami.

Koszty talerzyka, zespołu lub DJ-a, dodatków ślubnych, zaproszeń czy bukietu potrafią zaskoczyć niejedną osobę. Dodatkowo jeśli decydujemy się na dekoratorkę lub wedding plannerkę, suma znacznie rośnie. Większość par młodych decyduje się również zapłacić księdzu za udzielenie sakramentu ślubu. Kiedy jednak proszą o podanie kwoty, często słyszą: "Co łaska". Ile zatem wypada zapłacić duchownemu za udzielenie ślubu?

Greckokatolicki ksiądz, Paweł Potoczny, znany na Instagramie jako "Żonaty Ksiądz" w rozmowie z Marcinem Osmanem podzielił się anegdotą o młodej parze, która naciskała w sprawie wysokości ofiary "co łaska".

W dalszej części wypowiedzi duchowny zaznaczył, że jeśl i nie byłoby alkoholu na weselu, to udzieliby ślubu za darmo. Dodał też, że od tamtej pory nikt więcej nie zapytał się go, ile należy dać księdzu w podzięce za udzielenie sakramentu małżeństwa.

