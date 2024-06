Ile zarobi Iga Świątek w Roland Garros? Kwota zwala z nóg

Iga Świątek ma patent na wygrywanie we French Open. 23-letnia Polka wygrała turniej Wielkiego Szlema w Paryżu już trzy razy – w 2020, 2022 i 2023 roku. W związku z tym Świątek ma wielką szansę na czwarty triumf w turnieju Roland Garros.

Ile Świątek może zarobić na wygranej? Łącza pula nagród w turnieju w 2024 roku wyniosła blisko 53,5 mln euro. Zwycięzcy zarówno w męskim, jak i żeńskim turnieju otrzymają nagrody o wartości 2,4 mln euro, czyli ok. 10,3 mln zł . Co gdyby zajęła drugie miejsce w turnieju? W takim wypadku mogłaby liczyć na połowę kwoty - 1,2 mln euro, czyli ponad 5 mln złotych.

W 2023 roku magazyn "Wprost" obliczył też, że Polka w trakcie swojej kariery zarobiła ok. 90,5 mln złotych. "Na czysto", po odliczeniu podatków kwota zmniejszy się do i tak zawrotnej kwoty 54 milionów .

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!