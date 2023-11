Imię idealne dla gospodyni. Pochodzi z Biblii i nie traci popularności od lat

Kilka ciekawostek dotyczących imienia Marta. Czy znasz zdrobnienia?

Marty obchodzą imieniny 19 stycznia, 22 lutego, 18 marca, 5 lipca, 29 lipca i 19 września. Najbardziej popularne zdrobnienia to Martusia, Martunia czy Tunia, ale na dziewczynki o tym imieniu woła się też: Martka, Marteczka, Martika, Martina. To imię popularne wśród koronowanych głów, np. księżniczka Marta Ludwika z Norwegii i księżniczka Marta ze Szwecji – na część tej ostatniej fragment wybrzeża Antarktydy nazwano Wybrzeżem Księżniczki Marty. Marta Fox to znana polska poetka i powieściopisarka. Takie imię nosi też najstarsza córka Elżbiety Witek.