To imię było hitem PRL‑u. Od 24 lat nikt nie nadał go dziecku

W ostatnich latach do łask wracają imiona, które w czasach PRL-u królowały na polskich porodówkach. Zofia, Hanna, Franciszek czy Stanisław są tego świetnymi przykładami. Jest jednak pewne imię damskie, które wydaje się, że już dawno poszło w odstawkę. Od blisko ćwierć wieku nikt nie nadał go swojemu dziecku.

Mimo tego, że w PRL-u nosiła je sławna wokalistka i jest tłumaczone jako "ta, której Bóg daje", wciąż rodzice pomijają to imię podczas wybierania go dla córki. O jakie imię chodzi?

Bogda, czyli Bogdana to starosłowiańskie imię, które jest żeńskim odpowiednikiem imienia Bogdan. Imię to oznacza "dana przez los", "dana przez Boga" lub "tej, której Bóg daje". Kobiety o tym imieniu charakteryzują się silną wolą i potrzebą przewodzenia innymi. Bogdany to liderki i wojowniczki, które uparcie dążą do wyznaczonego celu. Nie boją się podejmować ryzyka, są odważne i nawet w trudnych sytuacjach potrafią poradzić sobie z wyzwaniami.