Hit PRL‑u. Nadano je tylko 15 dziewczynkom

Iwona to imię pochodzące z krajów celtyckich i germańskich. Najprawdopodobniej jest to żeńska forma imienia Iwo. W Polsce pojawiło się już w 1206 roku. Wedle danych statystycznych nadano je łącznie 232538 kobietom. Iwona oznacza "wierzbę" lub "drzewo cisowe". W dawnych wierzeniach roślina symbolizowała wolę życia, dlatego też w czasach PRL-u cieszyło się tak dużą popularnością.

Iwona to imię, które pasuje do kobiety zdeterminowanej na cel. Do najsłynniejszych posiadaczek tego imienia w Polsce zalicza się aktorkę Iwonę Bielską, posłankę Iwonę Arent, sprinterkę Iwonę Brzezińską czy instruktorkę tańca Iwonę Szymańską-Pavlović, znaną też jako "Czarna Mamba".