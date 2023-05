Imię to noszą córki księżnej Kate i Andziaks. Polscy urzędnicy łapią się za głowy

Kolejnym powodem może być także to, jeśli zdaniem urzędnika imię, które wybrali rodzice, jest nieprzyzwoite lub ośmieszające. Co ciekawe, dzieci nie mogą także oficjalnie posługiwać się zdrobnieniami. Jeśli więc mama, albo tata wpadną na pomysł, by nadać swojej córce imię np. "Ania" lub "Polcia", w świetle prawa urzędnik nie może się na to zgodzić.