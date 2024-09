Imię wraca do łask. Latami było zapomniane

Jeśli szukasz tradycyjnego, żeńskiego imienia o wyjątkowym znaczeniu, Felicja z pewnością przypadnie ci go gustu. Kiedyś cieszyło się ogromną popularnością, jednak z czasem odeszło w zapomnienie. Według danych PESEL opublikowanych w styczniu 2024 roku znów wraca do łask.

Imię cieszyło się dużą popularnością aż do lat 20. XX wieku. Od 2001 do 2005 roku nie nadano go ani razu, jednak w ostatnich latach coraz więcej rodziców decyduje się nazwać tak swoją córkę. Wskazują na to dane z rejestru PESEL. W 2023 roku nadano je 239 razy. Obecnie nosi je 5903 Polek.