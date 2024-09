W PRL‑u było niezwykle popularne. Obecnie słyszymy je coraz rzadziej

W PRL-u praktycznie nie dało się nie znać kobiety o tym imieniu. Niestety, choć wiąże się z nim ciekawa historia, coraz rzadziej jest nadawane dziewczynkom. W Polsce po raz pierwszy miało zostać użyte ok. XVII wieku.

Obecnie, wg danych statystycznych, mamy 300 tys. noszących je Polek. Niestety, co wykazuje GOV, nie jest częstym wyborem wśród rodziców szukających idealnego imienia dla swojej pociechy. A szkoda!

Imię, o którym mowa, to Teresa . Znanych kobiet o tym imieniu jest całkiem sporo. Należy wspomnieć m.in. o aktorach Teresie Lipowskiej oraz Teresie Budzisz-Krzyżanowskiej. To samo imię nosi też śpiewaczka operowa - Teresa Żylis-Gara. Bardzo możliwe, że mamy w rodzinie babcię lub ciocię je noszące. I choć w starszych pokoleniach jest bardzo pospolite, obecnie zanika. Imię posiada wiele pięknych zdrobnień: Tereska, Tesa, Terenia, Teresia, Teri, Tera. Jest też wiele dat, kiedy można obchodzić imieniny: 3 marca, 7 czerwca, 9 sierpnia oraz 1 i 15 października.

Co oznacza imię Teresa? Przyjmuje się, że najprawdopodobniej pochodzi od greckiego słowa oznaczającego "mieszkanka Thery" - greckiej wyspy, którą dziś dobrze znamy, ale pod inną nazwą, czyli Santorini. Innym możliwym źródłem pochodzenia jest słowo "thera" oznaczającego zdobycz, dziczyznę i polowanie.

Imię Teresa przedostało się też do języka - znajdziemy kilka powiedzonek, których bohaterkami są właśnie Teresy: "Każda Teresa ma swe interesa"; "Gdzie Teresa, tam nie ma nudy" czy "Teresa i róża, każda ma swoje kolce".

