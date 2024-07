Imię zagrożone wyginięciem. Kiedyś mamy szalały na jego punkcie

Z roku na rok popularność tego imienia spada, a rodzice coraz rzadziej wybierają je dla swoich córek. W 2023 roku nadano je jedynie siedmiu dziewczynkom. Małe Grażynki w Przedszkolu to rzadkość.

Jak przyznaje Grażyna Gorczyca, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku, na łamach portalu gdansk.pl, jest to w dużej mierze wina dowcipów i memów o typowej Grażynie i Januszu.

Praktyka gdańskiego USC pokazuje, że rodzice decydują się na zmianę imienia dziecka najczęściej właśnie przed jego pójściem do przedszkola.

- Kiedy dwa lata temu pojawili się rodzice z pomysłem nazwania dziewczynki Grażyna, stanęło na tym, że dostała to imię jako drugie. Ale Janusza zmieniano już w Gdańsku kilka razy - między innymi na Jana.

W PRL-u to imię było hitem. Od 9 lat nikt go nie nadał

Warto jednak podkreślić, że to tak naprawdę piękne i wyjątkowe imię o bogatej historii i głębokim znaczeniu. Z angielskiego Grace, z włoskiego Grazia, a po polsku Grażyna. Pochodzi z języka litewskiego i oznacza "piękną" i "pełną gracji".

Kobiety o imieniu Grażyna często charakteryzują się elegancją, wdziękiem i wewnętrzną siłą. Są to osoby lojalne, odważne i pełne empatii, które potrafią walczyć o swoje przekonania i bliskich. Jest to imię, które symbolizuje piękno, odwagę i poświęcenie, a także dostojeństwo i szlachetność.

