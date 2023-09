Imię zagrożone wyginięciem. Nadano je tylko 56 Polkom

Imię Katarzyna - ile kobiet je nosi?

Czysta, prawa, bez skazy. Takie jest znaczenie imienia Katarzyna, które wywodzi się od greckiego słowa "katharos". W Polsce imię to było znane jeszcze w czasach średniowiecza i nadawane przez kolejne stulecia. Choć w XIX wieku nastąpiła przerwa, gdy znacznie mniej kobiet nosiło to imię, w latach 60. XX wieku powróciło do łask.