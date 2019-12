WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Imprezy sylwestrowe. Pomysły na motywy przewodnie domówek

Ewelina Miszczuk 11-12-2019 (16:19)

Nowy Rok nie zawsze musi być witany z wielką pompą. Czasem te kameralne imprezy sylwestrowe są najlepsze. Sprawdź nasze propozycje na tematyczne domówki w tę szczególną noc.

Imprezy sylwestrowe - pomysły na motywy przewodnie

Nie wszyscy lubią wielkie bale, wystawne przyjęcia i bankiety. Niektórzy wolą sylwestra bardziej na luzie, z przymrużeniem oka. Dla nich najlepszym pomysłem będzie domówka wśród znajomych. Żeby ją trochę urozmaicić, najlepiej wybrać motyw przewodni.

Imprezy sylwestrowe - motywy przewodnie

Motywem przewodnim, który będzie świetnym pomysłem na noc sylwestrową, może okazać się powieść "Wielki Gatsby". To styl, który stwarza ogromne pole do popisu, ponieważ możemy użyć brokatu, złota i cekinów, które niezaprzeczalnie kojarzą się z witaniem Nowego Roku.

Jeśli marzy nam się wehikuł czasu, warto zorganizować domówkę w stylu lat 60. Taki temat zapewnia szaleństwo do białego rana w rytmie hitów Beatlesów i Elvisa Presleya. Możemy tu naprawdę poszaleć z kolorowymi, pełnymi błysku stylizacjami.

Ostatnio na imprezach króluje styl tropikalny. Może być to świetny pomysł na motyw przewodni nie tylko na wesela czy chrzciny, ale też sylwestra. Jeśli marzy wam się taka domówka, koniecznie zaopatrzcie się w papierowe kubki w monsterę i palmę oraz tropikalne liście. Warto przygotować też słodkości z tropikalnymi ozdobami.