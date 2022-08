Insulinooporność na cateringu dietetycznym, czyli mój tydzień z Maczfit

W panelu klienta na stronie albo w aplikacji Maczfit mogłam podejrzeć menu na cały tydzień, dokładny skład każdego z dań, ewentualne alergeny itp. W obu poprzednich firmach miałam dostęp tylko do jadłospisu na dzień albo dwa do przodu. Tutaj jeszcze zanim dostałam pierwszą paczkę, wiedziałam, co mnie czeka. Co więcej – w aplikacji na zdjęciach mogłam podejrzeć jak będą wyglądały dania, ryzyko niespodzianek sprowadzone do minimum! Jeżeli zauważyłam, że coś ewidentnie nie jest w moim guście, mogłam odpowiednio wcześnie zareagować i w razie potrzeby zaplanować sobie posiłek zastępczy. A zdarzyło mi się to tylko jeden raz. To bardzo dobry wynik.