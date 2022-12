Internauci oceniają kolejną stylizację z programu Mai Sablewskiej. Padły słowa krytyki

"Sukienka nie pasuje kompletnie, bardzo brzydko, bardzo pogrubia"; "Te sukienki w metamorfozach to jakaś masakra, wszystkie nie pasują do sylwetki, fryzura i makijaż jest okey natomiast sukienka to porażka"; "Te sukienki to porażka. Dlaczego taka długość i obszerność!"; "Makijaż i fryzura super, sukienka do niczego jedna wielka beza" - czytamy pod postem.